Steenwijkerland wijst extra plek oudejaarshuisjes aan

Weekend­tips: Halloween en speuren naar kabouter-spo­ren

25 oktober Een extra uur en op veel verschillende plaatsen activiteiten rond Halloween. Voor wie er dit weekeinde op uit gaat is het goed om te weten dat het morgen 18 graden wordt, terwijl zondag het kwik bij 12 graden blijft steken. Het verschil tussen wel of geen jasje aantrekken. Maar niet alleen buiten, ook binnen is er keuze genoeg.