Steenwijkerland wil inzetten op woningbouw en denkt daarbij aan deze aantallen woningen per plaats

Hoe verdeel je in Genemuiden de schaarse, maar o zo gewilde industrie­grond?

Industriegrond is in Genemuiden bijzonder schaars. En dan staan de bedrijven ook nog eens in de rij voor de deur van het gemeentehuis om vierkante meters te kopen. Bij de op handen zijnde uitgifte van kavels op bedrijventerrein Zevenhont Oost is de vraag zeker twee keer zo groot dan het aanbod, zo geeft het college aan in een brief aan de gemeenteraad. Dat moet je dus wel goed regelen om straks geen scheve gezichten en vertragende procedures te krijgen.

13 januari