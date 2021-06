Steenwijkerland wil lachgasgebruik met nieuwe regels stoppen

Burgemeester Rob Bats pleit al een tijd voor het indammen van het lachgasgebruik. Hij kreeg signalen over het vele lachgasgebruik in de gemeente van bezorgde ouders, maar ook van de wijkagenten. ,,Het is hier geen Groningen, Randstad of Amerika, maar mijn gevoel zegt dat er op sommige fronten, uiteraard met minder grote hoeveelheden, wel op begint te lijken”, zei hij in de politieke markt van vorige week.