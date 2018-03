Steenwijkerland zet gevangenisbus en Groene Wensboot in als mobiele stembureaus

Eerste halteplaats van de gevangenisbus is dan ook Willemsoord. Daar kunnen kiezers van 09.30 tot 11.30 uur bij café De Steen hun stem uitbrengen in de bus. Vervolgens staat de bus op De Braambrink bij het dorpshuis in Paasloo (12.00 tot 14.00 uur), bij de brug in de bocht van de Veldhuisweg in het gehucht Nederland (14.30 tot 15.30 uur) en tenslotte van 16.00 tot 19.00 uur op de Markt in Steenwijk.