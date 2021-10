Steenwijkerland zet vol in op woningbouw, plannen voor Blokzijl al gemaakt

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Staphorst weer dé corona­brand­haard van Nederland, forse stijging van ziekenhuis­op­na­mes in Oost-Nederland

26 oktober Het aantal besmettingen in Staphorst is in het afgelopen etmaal na enkele dagen van stabiliteit weer fors opgelopen. De gemeente mag zich opnieuw dé coronabrandhaard van Nederland noemen. Naast Staphorst kleuren vandaag ook Urk, Oldebroek, Zwartewaterland, Dalfsen en Rijssen-Holten donkerrood op de coronakaart.