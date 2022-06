Steenwijkerland zoekt hulp uit de samenleving voor uitwerking coalitieplannen

De wethouders in Steenwijkerland zijn al even ‘los’, maar de plannen uit het coalitieakkoord zijn nog niet in beton gegoten. Op zoek naar ‘doelen, resultaten en acties’, nodigt het college ‘maatschappelijke partijen’ eind juni uit om input te leveren.

Al meerdere keren kondigde de coalitie aan het coalitieakkoord concreter te willen maken. Dat moet gebeuren in een zogeheten ‘uitvoeringsprogramma’, waar het college zich over gaat buigen. In een persbericht van de gemeente Steenwijkerland kondigt de nieuwe wethouder Melvin Smit daarom een ‘interactieve bijeenkomst aan’.

Op 30 juni komen in het Steenwijker theater De Meenthe ‘instellingen, verenigingen en organisaties die we daarvoor persoonlijk uitnodigen’ langs om de uitvoering handen en voeten te geven. Ook ‘de fracties in de gemeenteraad’ wil het college betrekken. Smit: ,,Bij de presentatie van het coalitieakkoord gaven we het al aan: we willen samen optrekken.”

Op een later moment krijgen ook inwoners de mogelijkheid van zich te laten horen. Dat gaat dan via het digitale inwonerspanel. De gemeente laat weten dat informatie over die gelegenheid nog volgt.