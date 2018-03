Steenwijkerland zoekt twee junior vrijheidsambassadeurs

Kandidaat-vrijheidsambassadeurs kunnen een gedicht over oorlog, vrede of vrijheid tot 20 maart mailen naar representatie@steenwijkerland.nl. De twee winnaars van de gedichtenwedstrijd worden Ambassadeurs van de Vrijheid JUNIOR.

De ambassadeurs mogen hun gedicht voordragen tijdens de 4 mei-herdenking in Steenwijk. Ook is hun aanwezigheid gewenst bij een inspiratiedag voor alle ambassadeurs uit Overijssel op 28 maart in het Memory Museum in Nijverdal en bij een bijeenkomst in april in de gemeente Steenwijkerland.