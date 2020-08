Steenwijkerlandse cultuursector presenteert zich twee dagen lang

Ook op het water bestaat corona, maar dat lijkt niet iedereen te beseffen

15 augustus De IJssel, het IJsselmeer, Twentekanaal, Markermeer, de ster van Zwolle... Ze liggen met dit mooie weer vol met kleine en grote boten. Rijkswaterstaat: ,,Bij excessen treffen we feestjes op bootjes aan. Daar zijn echt grote groepen bijeen.’’ Nee, het water is geen vrijstaat in coronatijd.