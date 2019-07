Steenwijkerlandse kinderen onder armoedegrens kunnen met gratis pakket Gieterse geitjes kleuren

Daarom zijn 700 schilderspakketten samengesteld, die sinds 1 juli gratis opgehaald kunnen worden op een aantal locaties in Steenwijkerland. ,,Omdat de opbrengst van de veiling boven verwachting hoog is uitgevallen, starten we een actie om alle kinderen in Steenwijkerland die onder de armoedegrens leven een waardevol en kunstig cadeau te geven’’, zegt Van ’t Riet. Het pakket bestaat uit acrylverf, penselen, schilderspalet en een canvas schildersdoek. ,,Dit pakket noemen we Goat in a bag, want op alle canvasdoeken staan afbeeldingen van geitjes, hét symbool van Giethoorn.’’

Als de kinderen hun canvasdoek hebben beschilderd en hun eigen kunstige geit hebben gemaakt, kunnen ze die voor 9 augustus weer inleveren. Van alle ingeleverde doeken worden een of meerdere kunstwerken gemaakt, waarvan het de bedoeling is dat die worden geplaatst in de gemeente Steenwijkerland. ,,Op deze manier wordt aan deze kinderen letterlijk en figuurlijk een plek gegund in de gemeenschap waar ze deel van uitmaken, maar niet altijd verbinding mee hebben vanwege hun thuissituatie. De kinderen krijgen door kunst te maken de kans om hun talenten te ontdekken en gelijk ook te laten zien’’, zegt Angelique van ’t Riet.

,,Met de kunstwerken die op een of meerdere publieke locaties worden tentoongesteld, worden de kinderen letterlijk in beeld gebracht en in het zicht gehouden voor de gemeenschap, daar waar ze anders verborgen blijven of zelfs misschien vergeten worden. Door deze kunstwerken worden ze dagelijks en prominent zichtbaar in de gemeente.’’ Dat is volgens haar ook het doel van het project, armoede zichtbaar maken en daarmee een aanzet te geven tot het verkleinen van het aantal gezinnen waar dit nog aan de orde is. Cijfers wijzen volgens de Gieterse uit dat in ons land één op de negen kinderen in armoede leeft, in totaal bijna 400.000. Volgens de Armoedemonitor gaat het in de gemeente Steenwijkerland om ruim 700 kinderen, vandaar het aantal van 700 pakketten.