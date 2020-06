‘Steenwijkerlandse ondernemers moeten collegeleden gaan helpen in crisistijd’

Opvoering Razzia in Vollen­hoofs park, als het mag van de Veilig­heids­re­gio

24 juni De muzikale voorstelling Razzia, over de Tweede Wereldoorlog, het oppakken van onderduikers in de Noordoostpolder en verzetsman Harmen Visser, is wellicht in september toch nog te zien. Niet in het Steenwijker theater de Meenthe, maar in de open lucht in Vollenhove.