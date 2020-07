Steenwijkerwold zet alle zeilen bij om uitstroom van bewoners te voorkomen

Oud-wethouder Krale zet strijd tegen bestuurs­cul­tuur Staphorst voort

7:30 ,,Staphorst heeft alleen toekomst als zelfstandige gemeente als de schijn van voortdurende belangenverstrengeling en vriendjespolitiek uit de weg zijn en. aan een bestuurscultuur die boven alle twijfel is verheven. Anders is Staphorst rijp voor samenvoeging met een andere gemeente.’’ Dat schrijft oud-wethouder Bert Krale in een open brief aan de gemeenteraad.