Steenwijkse Dirma Boxum assisteert burgemeester Rob Bats bij lintjesregen

Dat Dirma eind april burgemeester Bats mag assisteren, is het resultaat van een bezoekje aan de supermarkt. Dirma's vader Teun Boxum (oud-bakker op Het Schar) wees zijn dochter in de supermarkt op de burgemeester. ,,En voor ik het wist stapte ze op hem af om te zeggen dat ze het zo jammer vond dat ze niet mocht helpen."

Aan Teun Boxum de toen net waarnemend burgemeester tekst en uitleg te geven. Dirma gaat naar dagbesteding De Slinger in Steenwijk. Vrijwilligers van deze Frion-locatie helpen al jaren tijdens de lintjesregen en de herdenking op 4 mei. In 2017 is dat niet doorgegaan, omdat de gemeente een andere partij in de arm had genomen.