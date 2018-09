Stenen stadsmuur Hasselt blijven zichtbaar

,,Dat is nog een hele klus, waarbij we graag wat extra hulp krijgen. Gekscherend spreken we al over ‘heel Hasselt bikt’”, zegt John Assink, secretaris van Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland, kijkend naar de enorme berg puin. Het is aan deze club geschiedenisliefhebbers te danken dat de opgegraven stenen niet als puin zijn afgevoerd.

Een muurtje met een lengte van 43 meter werd ontdekt bij de reconstructie van de waterkering langs het Justitiebastion, vroeger een van de verdedigingswerken van de stad. Omdat onderzoek uitwees dat de muur in zeer slechte staat verkeerde is in overleg met de gemeente en stadsarcheoloog Michael Klomp besloten om de restanten te slopen. ,,Wij hebben er op aangedrongen om de stenen her te gebruiken. Daarvoor is het wel nodig om ze af te bikken”, zegt Assink.

Veerpoort

Ruim 900 stenen krijgen op drie of vier plaatsen een plekje in de nieuwe 145 meter lange waterkering. ,,Zo blijft toch een stukje historie bewaard. Er zijn nog meer oude stenen, die we wellicht kunnen gebruiken voor andere projecten, zoals de herbouw van de Veerpoort. Dat gaat volgend jaar gebeuren”, zegt John Assink over een van de zes stadspoorten die Hasselt vroeger had en waarvan gave restanten in de bodem zijn gevonden. Van al die poorten heeft Hasselt nu alleen nog de Vispoort, met een ingemetselde kogel die herinnert aan een beschieting in 1657.

Met de ommuring van Hasselt werd begin 1400 begonnen. Aan het begin van de negentiende eeuw werden de muren afgebroken. Op de restanten verrees in de dertiger jaren van de vorige eeuw een waterkering langs het Zwarte Water, weet John Assink. Het aantreffen van het stukje stadsmuur was op deze plek voor de amateurhistoricus een verrassing. ,,Ik had gedacht dat daar indertijd alles was afgebroken.”

Ook in 2015, bij de aanleg van de rivierboulevard, werd al een stuk stadsmuur in de grond gevonden. Toen ging het volgens stadsarcheoloog Klomp om zestiende-eeuws metselwerk. Het is volgens hem onduidelijk uit welke periode de nu gevonden stenen stammen. ,,Het is ook niet de oorspronkelijke stadsmuur. Die zit dieper in de grond. Dit is hergebruikt materiaal. Dat kun je ook zien aan de manier hoe de stenen liggen en zijn gestapeld”, zegt Klomp.