Sterrenkok Jarno Eggen heeft in Staphorst nu ook een eigen molen: ‘Wat is mooier dan je eigen meel gebruiken?’

Brood en patisserie van meel dat wordt gemalen in zijn eigen molen. De met twee Michelinsterren gelauwerde kok Jarno Eggen en zijn partner Cindy Borger zien het al helemaal voor zich. Voor hun verhuizing van De Groene Lantaarn in Zuidwolde naar De Molenmeester in Staphorst hebben ze niet alleen het restaurant gekocht, maar ook de achter het etablissement staande korenmolen.

Met het vervangen van de lange spruit is de uit 1854 daterende molen De Leijen weer maalvaardig. Eggen kijkt met bewonderende blik naar de werkzaamheden van de medewerkers van Vaags Molenwerken uit Aalten, die in de mist op flinke hoogte bezig zijn. Het vervangen van de dikke houten balk die horizontaal in de met riet gedekte kap van de molen ligt, is dan ook een spectaculaire klus.

Draaien en malen

En een gewichtige. Want de houten balk weegt toch gauw een slordige duizend kilo. Eerst wordt de oude lange spruit voorzichtig uit de kap geschoven en naar beneden getakeld. Dan volgt de nieuwe houten balk de omgekeerde weg. De lange spruit is nodig voor het op de wind zetten van de wieken, zodat die gaan draaien en er gemalen kan worden.

Jarno Eggen voor zijn nieuwe aanwinst in Staphorst. Rechts op de achtergrond de molen waar hij nu ook meester van is.

En dat is wat Jarno Eggen wil. ,,Wat is er mooier om eigen gemalen meel te gebruiken in onze producten”, zegt de chef-kok, die volop bezig is met verbouwing van het restaurant. Sinds 1 oktober wordt er volop gewerkt aan het nieuwe interieur. Op 31 mei gaat het restaurant open. Met in de zomerperiode aan de achterzijde een groot terras. ,,Aan de voet van de molen, met zicht op de weilanden, de koeien en een passerende ree’’, zei hij onlangs in een interview met de Stentor.

Molenaars

Met Jan Kooiker en Hans Alberts zijn er twee vrijwillige molenaars, die in het verleden ook al draaiden op De Leijen, een zogenoemde achtkantige korenmolen van het type grondzeiler. ,,Voor de aankoop is de molen door de vorige eigenaar nog in de verf gezet’’, zegt Eggen. ,,maar om de molen weer in bedrijf te kunnen nemen was vervangen van die dikke balk noodzakelijk. Verder is er vermoedelijk nog wat klein onderhoud noodzakelijk.’’

Voor de toekomst barst Eggen - zelf woont hij in Giethoorn - ook nog van de ideeën. Zoals het laten zien van het hele proces van het graan van het land halen (,,Helaas heb ik hier geen grond om zelf graan te verbouwen’’) tot het malen en verwerken van het meel. ,,Je kunt er nog heel veel mee doen.’’