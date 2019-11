Sterrenkok Jarno Eggen uit Staphorst kookt in Arena voor voetballers, artiesten en zakenmensen

Jarno Eggen van restaurant De Groene Lantaarn uit Staphorst verzorgde dinsdagavond een diner in de Johan Cruijff Arena voor voetballers, artiesten en zakenmensen.

Heb je dit eerder gedaan?

Eggen: ,,Al een aantal jaren koken we op locatie in de Arena. Het is begonnen toen ik nog in Giethoorn werkzaam was bij Martin Kruithof in De Lindenhof. Toen ik voor mezelf begon met De Groene Lantaarn is dat voortgezet. We zijn nu met 22 chefs die bij toerbeurt het diner verzorgen in de Champions Lounge, een van de meest exclusieve skyboxen in het stadion, bij wedstrijden van Ajax en het Nederlands Elftal en concerten. Iedereen is ongeveer twee keer per jaar aan de beurt. Je kunt je daar als restaurant presenteren en het is een leuk uitje.’’