Sterrenrestaurant De Groene Lantaarn in Staphorst breidt uit! (Met een patisserie)

Giethoorn zet niet de toerist maar zichzelf op 1 in toekomst­plan

9 juli Dat het pittoreske Giethoorn er niet alleen is om toeristen vanuit de hele wereld aan te trekken en te entertainen, zal voortaan voor iedereen duidelijk zijn. In de Toekomstvisie Giethoorn draait het vooral om het behoud en versterken van die unieke kwaliteiten van het dorp en zijn bewoners. ‘Het is eigenlijk een vreemd dorp’.