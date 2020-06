Steuntje in rug organisatoren afgelaste evenementen: Steenwijkerland eist subsidie niet (helemaal) terug

Het college van burgemeester en wethouder heeft besloten om coulant om te gaan met de verstrekte subsidies voor activiteiten en evenementen. Zo kan de subsidie worden gebruikt om eventueel al gemaakte voorbereidingskosten te dekken. Wethouder Trijn Jongman over de vele afgelaste of uitgestelde activiteiten: ,,De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren hebben flinke impact op gesubsidieerde activiteiten en evenementen, die zo kenmerkend zijn voor de sfeer, gezelligheid en leefbaarheid in Steenwijkerland.’’

Pijn verzachten

Ze zegt dat het college maar al te goed begrijpt dat het uitermate zuur is als een activiteit of evenement niet door kan gaan. ,,Daarom gaan we hier bij de afhandeling van deze subsidies ruimhartig mee om. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer een activiteit of evenement niet doorgaat de subsidie wel gebruikt kan worden om de voorbereidingskosten te betalen. Of dat de subsidie kan worden ingezet voor het organiseren van de activiteit op een later moment. Daarmee hopen we als college de pijn wat te kunnen verzachten.’’