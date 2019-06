Sticker leert Chinezen in Giethoorn: ‘Hoe poep je op een Westers toilet?’

video Eikenpro­ces­sie­rups zorgt voor ellende, Dirk en Ruben weten raad: ‘Hup, de stofzuiger in’

11:00 De overlast door de eikenprocessierups is dit jaar in Oost-Nederland nog groter dan vorig jaar. Gemeenten worstelen met de bestrijding en bovendien is het dweilen met de kraan open. Eiken vervangen door andere boomsoorten is de enige structurele oplossing, zeggen experts. Een ochtend op pad met rupsbestrijders Dirk en Ruben.