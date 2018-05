Stiva: Bierbrouwer niet blij met gratis bier in Steenwijkerwold

Inbev is het moederbedrijf van onder andere Dommelsch bier, dat op het Woodstock festival wordt geschonken. ,,We hebben contact gehad met het moederbedrijf Inbev en dat gaat contact opnemen met de organisatie van het festival", aldus Peter de Wolf van de Stiva

Bier nodig

,,Een eerste reactie dat de brouwerij niet zal meewerken aan het gratis uitdelen van bier, omdat dat niet strookt met de verantwoorde wijze waarop de onderneming met alcoholgebruik om wil gaan. Natuurlijk is er wel bier nodig op het festival en daarom wil men via overleg tot een oplossing komen." Volgens Stiva zelf is het verboden om reclame te maken met gratis alcohol. De persdienst van Inbev in het Belgische Leuven was nog niet bereikbaar om zelf een toelichting te geven.