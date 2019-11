Stolperstein voor Steenwijker piano- en danslerares Martha Culp

Culp viel in januari 1943 in Apeldoorn in handen van de Duitsers toen die de Joodse psychiatrische inrichting Apeldoornsche Bosch, waar ze werkzaam was, ontruimden en patiënten en personeelsleden afvoerden naar de vernietigingskampen. Ze heeft nog enige tijd gewerkt in Auschwitz-Birkenau en stierf door uitputting, zo staat in het boek Als ik Hitler maar kan overleven van Anita Mayer.