Stone City Run verhuist van vrijdagavond naar zondagmiddag

,,We willen een zo breed mogelijke doelgroep aanspreken. Jong, oud, geoefend en ongeoefend. Ons evenement is niet alleen een hardloopwedstrijd, maar juist ook een evenement om iedereen op een leuke manier in beweging te krijgen, of je nou geoefend loper bent of niet. Onze focus ligt op maatschappelijke betrokkenheid, vitaliteit en sportiviteit, zegt Feico Wiersma, voorzitter van de stichting die het evenement in nauwe samenwerking houdt met atletiekvereniging Start’78.