‘Stop de lockdown, opbatsen’, kerk en café’s in centrum Steenwijk beklad met anti-lockdownleuzen

‘Fuck de lockdown’ op bijzonder oud schip zorgt voor boosheid in Zwartsluis (maar het dorp lost het op)

Boosheid en verontwaardiging in Zwartsluis. Daar is vrijdagnacht een bijzonder oud schip aan de Havendijk beklad. ‘Fuck de lockdown, QR fake’ is met grote witte letters op ‘de romp van Moorman’ gezet. Zwartsluis komt in actie en daardoor is de graffiti snel weer weg. ,,Er zijn genoeg andere manieren om je mening uit te dragen”, zegt Freek Kuipers, de initiatiefnemer van het monument.

0:31