Streekbezoek Koning en Koningin aan Drenthe begonnen, vanmiddag afsluiting in Meppel

In Meppel brengen de koning en koningin eerst een bezoek aan de wijk Haveltermade. Om 13.40 uur worden ze verwacht in wijkcentrum De Poele aan de Groen van Prinstererstraat in Meppel. Daar praten zij onder meer met een echtpaar dat ruim vijftig jaar in de wijk woont. In deze jaren ’50 wijk is de sociale woningbouw en de openbare ruimte in samenspraak met de bewoners de afgelopen jaren verbeterd, één van de gespreksonderwerpen. Verder praten ze met een wijkagent, een deelnemer van het internationaal eetcafé en vrijwilligers en professionals die betrokken zijn in de wijk.