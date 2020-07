Streep door braderie bij Vestingfeesten Steenwijk vanwege coronacrisis: ‘Niet verantwoord op dit moment’

Koeienstal in Vollenhove in as gelegd na overslaan­de brand in trekker: boerderij onbewoon­baar

27 juli Een stal aan de Noordwal in Vollenhove is vanmiddag in vlammen opgegaan. De brand begon in een trekker naast de stal en sloeg al snel over. Volgens de brandweer ‘was er geen houden meer aan’. Het vee kon wel tijdig worden gered. De woning is momenteel niet bewoonbaar.