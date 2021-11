Streep door sinterklaasintocht in Hasselt: ‘Bang voor rimpeleffect’

De sinterklaasintocht in Hasselt gaat zaterdag 13 november niet in de geplande vorm door. Sinterklaas en zijn pieten zouden bij de Kalkovens arriveren en door publiek begroet worden, maar gezien de coronasituatie heeft de organisatie donderdagavond besloten om het feest niet door te laten gaan. Er wordt nog gesproken over een alternatief.

Erik Akkerman van de organiserende Oranjevereniging Hasselt noemt het een ‘heel vervelend besluit’. Dat er mogelijk nog meer mensen dan verwacht de intocht zouden willen bijwonen, was een belangrijke reden voor de afgelasting. ,,In Zwolle zijn er ook al beperkingen en we verwachten dat er volgende week ook intochten afgelast gaan worden. Vooral online zagen we reacties van mensen die zeiden: ‘Goh, in Hasselt gaat het wel door’. Dan krijg je dus een soort rimpeleffect. Aanvankelijk was het vooral bedoeld voor inwoners van Hasselt, maar nu waren we bang voor we een grotere aanloop.”

Burgemeester Eddy Bilder kondigde donderdagavond juist nog aan dat de intocht door zou gaan. Dat droeg volgens Akkerman onverhoopt echter juist bij aan de vrees voor een toestroom van mensen.

Eigen afweging

De Oranjevereniging hield met het besluit ook rekening met de vele vrijwilligers die de intocht mogelijk zouden maken. ,,Sommige vrijwilligers vroegen zich ook af: ‘Willen we dit nog wel?’ Er zijn al mensen afgehaakt. Daarin maakt iedereen natuurlijk zijn eigen afweging. En het is ook niet zo dat we in een gemeente leven waar niks aan de hand is wat corona betreft.”

In allerijl hoopt de organisatie vandaag (vrijdag) nog een alternatief te kunnen presenteren. ,,We denken aan een rondgang of een drive-through. We moeten snel schakelen, ook met de gemeente, maar we gaan kijken wat er mogelijk is.”