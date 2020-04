Streep door Wielerspektakel van Steenwijk: ‘Niet verantwoord’

VIDEO Veel rook bij afvalrecy­cling­be­drijf in Genemuiden, maar milieu­straat kan gewoon weer open

9:28 Door de grote rookontwikkeling ging de brandweer in Genemuiden er afgelopen nacht vanuit dat er sprake was van een grote brand. Tot opluchting van iedereen was de brand op het complex van container- en afvalrecyclingbedrijf Van Dijk echter snel onder controle.