Stress op vakantie? Bel de Vakantiepastor!

Wie deze zomer in de regio op vakantie is en plots worstelt met levensvragen, kan telefonisch terecht bij de Vakantiepastor.

Als je met lichamelijke malheur kampt, bel je de huisarts. Maar wat doe je als je in de Achterhoek, Twente of in Overijssel op vakantie bent en de relatie met je vakantiegenoten staat onder spanning? Dan pak je je smartphone en bel je de Vakantiepastor. Mogelijk klinkt dan Frits Slothouber aan de andere kant van de lijn. Hij is voorzitter van de stuurgroep achter het kerkelijke magazine Wal&Water waarin de Vakantiepastor wordt uitgelegd en is tevens dominee. ,,Ik heb ooit in een dagblad gelezen dat in de zomervakantie mensen meer nadenken over hun eigen leven, als ze worden ‘stilgezet’. Dan kunnen ze in de knoop komen. Het is handig dan een nummer open te stellen, vonden we’’, zegt Slothouber.

Geen lid van de kerk

Op de poster van de Vakantiepastor is een illustratie te zien van een blonde man in een bruin pak die naar een telefoon kijkt, met een blauwe lucht en groene bomen op de achtergrond. De poster prijkt deze zomer voor het eerst ook in de Achterhoek, onder meer op campings en in christelijke bladen. Toch hoef je geen lid van een kerk te zijn om te mogen bellen met de Vakantiepastor, een initiatief van Welkom in de Kerk en IZB (vereniging voor zending in Nederland). Slothouber: ,,Het gaat om de zin van het leven. Ik vraag niet of je lid bent van de kerk.’’

Het telefoonnummer is sinds juni iedere avond tussen 19.00 en 21.00 uur bereikbaar, maar de dominee had tot nu toe nog niemand aan de lijn. Dat wil echter niet zeggen dat er niemand gebeld is. Vrijwilligers met pastorale kennis nemen om toerbeurt de telefoon op, luisteren rustig naar de vaak anonieme beller en verwijzen dan eventueel door naar Slothouber. Soms is een kort luisterend oor, of een antwoord op een mailtje (want dat mag ook) voldoende.

Levensvraag

Maar waarom juist in de zomervakantie? Volgens voorzitter Wim den Braber van de stichting Welkom in de Kerk weten mensen die op vakantie zijn in bijvoorbeeld Deventer, Zutphen, Giethoorn of Zwolle vaak niet wie daar de predikant is. ,,Een nummer van een pastor die niet specifiek aan een kerk verbonden is, werkt dan beter. Het gaat niet om het kleurtje van een eventuele kerk. Het gaat om de levensvraag.’’

Door Welkom in de Kerk en IZB is geen benodigd aantal telefoontjes genoemd om volgend jaar de telefoon weer aan te zetten. ,,We bestaan om gebeld te worden. Wij van het christendom zijn niet van grote aantallen. We willen er gewoon zijn’’, zegt Slothouber.

Anonimiteit

Niet gelovigen zullen niet direct enthousiast zijn over de Vakantiepastor, weten de initiatiefnemers. Je kunt je verhaal immers toch ook bij een familielid kwijt. Maar juist in de anonimiteit schuilt de kracht, benadrukt de dominee. ,,Kijk naar landelijke hulplijnen. Die zijn succesvol omdat ze anoniem zijn. Uiteindelijk draait het om even je hart te kunnen luchten. En dan beoordelen wij wel of we mensen moeten doorverwijzen naar professionals.’’