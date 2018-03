Blijft de karakteristieke voorgevel van Capelleschool in Steenwijk behouden, of verdwijnt die met de afbraak van het voormalige schoolgebouw? Dat is de grote vraag nu Blue Banner Real Estate Development een sloopvergunning heeft aangevraagd.

De projectontwikkelaar uit Amsterdam wil op die plek 19 tot 22 grondgebonden woningen bouwen. Directeur Joost van Kimmenaede geeft aan dat de knoop nog niet is doorgehakt. "Dat gebeurt binnen één tot twee maanden in samenspraak met de gemeente."

Onder meer de politiek roert zich. Zo heeft PvdA -fractievoorzitter Trijn Jongman vragen gesteld aan het college omdat ze uit de sloopvergunning opmaakt dat het hele gebouw gesloopt mag worden. Zij verwijst naar 2013, toen de gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van woningen op het terrein, met behoud van het schoolgebouw die verbouwd zou worden tot negen woningen. "Als de sloopvergunning nog niet is verleend, maken we nog kans om de voorgevel van de school te behouden", aldus Jongman. Ze spreekt van een mooie gevel die bepalend is voor het straatbeeld van de Tukseweg.

De Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken heeft een Facebook-account aangemaakt waarop mensen kenbaar kunnen maken wat ze vinden van de mogelijke sloop van de oude school met markante gevel. Velen spreken hun afschuw hier over uit. 'Want er zijn al zoveel oude markante gebouwen in Steenwijk gesloopt', zo is de algemene teneur van de reacties.

Historicus Johan Doeven: "Het pand is een mooie blikvanger, en veel mensen hebben daar gevoelens bij. Dat blijkt ook uit de talrijke reacties op ons account." Doeven zegt dat de school aan de Tukseweg stamt uit 1931. "De landbouw- en huishoudschool ging in 1923 van start in School B aan de Kornputsingel. Acht jaar later volgde een verhuizing naar het door J. Jans ontworpen schoolgebouw aan de Tukseweg."

Liefde

Projectontwikkelaar Van Kimmenaede zegt de liefde van mensen voor een gebouw wel te begrijpen. "Veel Steenwijkers hebben daar op school gezeten, dus heb je iets met zo'n pand. Is niet raar hoor. Al heeft het pand geen monumentale status." Hij zegt dat de wens voor behoud van de voorgevel wordt getoetst op haalbaarheid. "Daarbij kijken we naar de staat van het pand en spelen economische aspecten mee." Het schoolgebouw staat een jaar of tien leeg. "Leegstaande gebouwen trekken vaak ongewenst gedrag aan. Er is al een paar keer brand gesticht en de ruiten zijn ingegooid. Het is in een behoorlijk verpauperde staat."

Na het afhaken van een andere projectontwikkelaar heeft Blue Banner het pand vorig jaar gekocht. Het voor het terrein gemaakte plan omvat de bouw van twee blokjes van acht en vijf woningen. Op de plek van de school wordt gedacht aan zes tot negen woningen. Of dat economisch uit kan weet Van Kimmenaede nog niet. "Je moet een voormalig schoolgebouw omzetten in huizen, die gewild en dus verkoopbaar zijn. Daar moeten we even goed naar kijken." Hij hoopt dat de realisatie van de plannen nog dit jaar in gang wordt gezet.