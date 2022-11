Struikelt wethouder Harrie Rietman over windmolens in Mastenbroekerpolder? Oppositie zegt vertrouwen op

De Zwartewaterlandse oppositiepartijen VVD, BuitenGewoon Zwartewaterland en CDA hebben het vertrouwen opgezegd in wethouder Harrie Rietman. De PvdA-wethouder is zwaar onder vuur komen te liggen over zijn rol bij het plan voor de plaatsing van tien windmolens in de Mastenbroekerpolder.