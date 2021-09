Stuivenbergstraat in Genemuiden is nu een stuk veiliger: ‘Dit is een hele verbetering’

Maar liefst 1.600 scholieren maken door Razzia kennis met Tweede Wereldoor­log­ge­beur­te­nis

10 september Ruim 1.600 scholieren gaan komende week naar het theaterspektakel Razzia. In theater De Meenthe in Steenwijk maken ze kennis met een van de markantste regionale gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. De door de Duitsers uitgevoerde razzia speelde zich af in de Noordoostpolder en rondom Vollenhove.