Succes musical Storm over Beulaeke leidt tot nieuwe regionale producties

Na het overweldigende succes van de musical Storm over Beulaeke stort Han Evers van theater De Meenthe zich op nieuwe regionale historische producties. Volgend jaar mei staat de in Steenwijkerwold geboren uitvinder Johannes Wardenier centraal in een wat kleinschaliger musical. Het jaar er op wil Evers weer groots uitpakken. Hij wil het niet bevestigen, maar de film Fanfare zou wel eens een musicalversie kunnen krijgen.

Storm over Beulake trok in twee jaar tijd in totaal 9.900 bezoekers naar de zeven voorstellingen in De Meenthe en de zes optredens in de Gieterse openlucht. ,,Eenderde van de bezoekers is bij beide optredens geweest. Maar nog veel mooier is dat een groot deel daarvoor nog nooit in het theater was geweest. Dat is de grote winst”, aldus Evers.

Voor hem is het duidelijk dat regionale producties met een geschiedkundige achtergrond het goed doen bij het publiek. ,,Dat is eigenlijk al begonnen met het oudejaarscabaret Terug naar Steenwijk, het werd voortgezet met de voorstellingen van Henk en Tjitske Boltje met voorstellingen over Garriet Jan en Annechien en nu dus Storm over Beulaeke, dat echt alles slaat. Het was één grote zegetocht, al zat met de buitenvoorstellingen natuurlijk ook alles mee.”

En het succes smaakt naar meer, moeten Evers en zijn kompanen hebben gedacht. En dus wordt gewerkt aan nieuwe regionale producties. Met opnieuw Jan Blei uit Zwartsluis als scriptschrijver en Barbara Lok uit Sint Jansklooster en Wim Rebergen uit Veenendaal als verantwoordelijken voor de muziek. Ze gaan op zoek naar een nieuwe regisseur, want voormalig Gieterse Jet Pit wil het volgens Evers een jaartje rustig aan doen.

Uitvinder

Voor een nieuwe musical is de keuze gevallen op het leven van uitvinder Johannes Wardenier (1912-1960). ,,Toen ik achttien jaar geleden naar Steenwijk kwam hoorde ik de verhalen al over die wonderlijke man die in 1934 een brandstofloze motor zou hebben uitgevonden. In deze tijd natuurlijk een heel actueel onderwerp. Maar er kleven allerlei mysteries aan het verhaal uit die tijd. Ineens werd de boerenzoon opgenomen in een psychiatrische inrichtring, de motor raakte zoekt, Philips zou een rol hebben gespeeld en zo is er nog wel meer.”

Het is in 1984 in boekvorm opgeschreven door Han Wielick en de Steenwijker journalist Henk Ymker, die over een enorm dossier beschikt en als adviseur optreedt van de musicalmakers. Deze musical wordt 17 en 18 mei 2019 opgevoerd in theater De Meenthe. Er wordt vooralsnog niet gedacht aan uitvoeringen op locatie.