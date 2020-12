Succesvolle Meppeler oliebollenbakker Willem Steenbergen: ,,Tweede prijs smaakt naar meer’’

De oliebollenwedstrijd werd voor de 18e keer gehouden door Stichting Echte Bakkersgilde, een samenwerkingsverband van 220 ambachtelijke bakkers in Nederland. Winnaar werd Martin Nijkamp uit Holten, die al twaalf jaar in de top drie staat. Maar ook de Meppeler is een topper. Hij viel voor het zesde opeenvolgende jaar in de prijzen. Na een keer ‘zilver’ en vier keer ‘brons’ eindigde hij nu weer als tweede. Steenbergen is in zijn nopjes, al smaakt de hoge klassering naar meer. ,,Maar dan moet je welhaast een perfecte oliebol hebben. Ik kwam in de buurt met zes negens en twee achten, maar het was net niet genoeg.’’