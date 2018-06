Superdeluxe zeiljacht uit Zwartsluis in de prijzen

Vitters bouwde het zeiljacht in opdracht van het Milanese advocatenechtpaar Paola and Salvatore Trifiro. De vorig jaar afgeleverde Ribelle is een 32,5 meter lang luxe zeiljacht met lichtgewicht koolstofvezel romp met intrekbare kiel. Het ontwerp is van Malcolm Mckeon Yacht Design uit Engeland en Remi Tessler was verantwoordelijk voor het interieur. De jury liet zich lovend uit over onder meer de constructie en moderne stijl.