Supervrijwilliger Steven de Jonge (71) stopt ziel en zaligheid in ‘zijn’ stad Blokzijl

Het aantal onbetaalde functies dat Steven de Jonge (71), getrouwd en vader van twee kinderen, uitoefende of nog steeds uitoefent, is ellenlang. Wie een opsomming maakt, heeft aan tien vingers te weinig. Bestuurslid van Plaatselijk Belang, voorzitter van de verkeerscommissie (waarin hij zich druk maakt over het verkeer door de smalle straten), Lid comité Dodenherdenking, gastheer en doodgraver op de begraafplaats Baarlo, klusjesman bij SV Blokzijl, manusje-van-alles in het zwembad, oprichter en lid van de Schutterij, voorzitter van de Christelijke Partij Burgerbelangen Steenwijkerland, bij feestelijke aangelegenheden klimt hij in de toren om de vlag uit te steken. En binnenkort is hij in het theater te zien.