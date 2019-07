Suppen met de boswachter om jongeren de Weerribben in te krijgen

Vier personen opgepakt na vierde inbraak bij zelfde bedrijf in Zwartsluis

29 juli Bijna was er voor de vierde keer in een jaar tijd ingebroken bij Bosma Schroothandel in Zwartsluis. Inbrekers zijn zondagavond betrapt op het dak van het pand. Drie mannen van 26, 37 en 45 jaar en een vrouw van 53 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn aangehouden.