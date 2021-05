Susan Oosterlaar uit Kalenberg schreef een boek over de grote vuurvlinder: ‘Maar het verhaal is groter’

Coronapa­tiënt Roelof (59) uit Meppel ziekt met zuurstof thuis uit: ‘Was bang dat het niet goed zou gaan’

6 mei Ja, geeft Roelof Zwiers toe, hij voelde zich aanvankelijk wel onzeker. Het ene moment lag hij als coronapatiënt nog in het ziekenhuis omringd door professionals die hem in de gaten hielden, het andere moment zat hij thuis met een zuurstoffles. ,,Het voelt of je er dan alleen voorstaat, in het ziekenhuis springen ze direct bij als er wat is."