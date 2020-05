Sybe (18) en Kinke (15) uit Meppel hebben hoofdrol tijdens nationale dodenherdenking: ‘Een grote eer’

VIDEO Corona-update | Vissen groeit in populari­teit en streep door overname failliet café en restaurant

20:05 De nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: NS neemt stations onderhanden voor coronaproof reizen, vissen is populair in Kampen en overname failliet café gaat niet door door coronacrisis.