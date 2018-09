Het is niet ondenkbaar dat ’t Gieters Belang alsnog komt met een pleidooi om de nieuwe school in Giethoorn te bouwen aan De Deukten, nu daar plotseling grond beschikbaar komt.

De belangvereniging gaat daarvoor eerst de bevolking raadplegen, op een moment dat de plannen om de Noorderschool en de Zuiderbasisschool samen te huisvesten aan de Beulakerweg al in een vergevorderd stadium verkeren. Daarom wil bestuurder Albert Boon van onderwijsorganisatie Op Kop niet tornen aan de nu gekozen plek. Het heeft in zijn ogen al veel te lang geduurd. ,,Het ligt niet voor de hand om de locatiekeuze nog weer ter discussie te stellen, We staan als het ware al in de startblokken om met de bouw te beginnen”, zegt Boon. ,,Er is haast geboden gezien de onderhoudstoestand van de huidige twee schoolgebouwen.”

Drie opties

Evert van Dijk, voorzitter van ‘t Gieters Belang, onderschrijft dat, maar sluit toch een hernieuwde discussie over de locatie niet uit. Sterker, de belangenvereniging gaat een enquête houden in het waterdorp. ,,Met drie keuzes: plan Beulakerweg ongewijzigd laten, een variant met een ontsluiting voor de school aan de achterzijde in combinatie met meer ontwikkelingen in dat gebied zoals een gezondheidscentrum, en als derde optie De Deukten.”

Gieters Belang wil voor hun volksraadpleging de voor- en nadelen van de drie opties goed in beeld brengen. ,,Wij hebben nu nog geen mening en wachten eerst de reacties uit het dorp af”, aldus Van Dijk. Hij heeft onderwerp al wel besproken met gedeputeerde Eddy van Hijum, toen die deze week Giethoorn aandeed.

Vooralsnog verrijst het gebouw, waarin leerlingen van de Zuiderbasisschool en de Noorderschool samen naar school gaan, aan de Beulakerweg. De gemeente Steenwijkerland legt maandag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Zonder vertraging kan de fusieschool na de zomer van 2020 de deuren openen. Maar uitgerekend nu heeft de gemeente gronden gekocht aan De Deukten. En dat is van meet af aan de voorkeurslocatie van de Gietersen geweest.

Poll

Een poll van de Stentor maakt duidelijk dat dit volgens een ruime meerderheid (58 procent) van de 272 mensen die reageerden, de beste plek is voor de fusieschool. ‘Vasthouden aan de eerder gekozen locatie aan de Beulakerweg”, meent 18 procent en 24 procent laat de keuze over aan de gemeenteraad.

Onderwijsbestuurder Boon neemt de uitslag voor kennisgeving aan. ,,Welke mensen reageren, zijn dat ouders of mensen die helemaal geen binding hebben met de school in Giethoorn. Schoolteams, medezeggenschapsraden, gemeente en Op Kop hebben een duidelijke keuze gemaakt en ik heb geen signalen dat we weer over de locatie moeten praten. Bovendien, wie zegt dat er aan De Deukten een school gebouwd mag worden.”

Onderwijswethouder Marcel Scheringa zegt dat het proces om de school te bouwen aan de Beulakerweg wordt doorgezet. ,,Pas als het schoolbestuur ons vraagt dat te heroverwegen luisteren we graag.” Scheringa heeft ook een luisterend oor voor de belangvereniging. ,,Maar die gaat niet over de nieuwbouw, dat is een zaak van het schoolbestuur.”

De Zuiderbasisschool.