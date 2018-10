Tachtig muzikanten en een musicalster: Grootzz Concert

De muzikale leiding is in handen van Erik van der Weerd uit Staphorst. Hij is dirigent van beide fanfarekorpsen en kent dus de musici met wie hij werkt in het gelegenheidsorkest.

Een groot voordeel?

,,Zeker, ik weet van iedereen wat hij of zij kan. Maar daar ben je er niet mee. Het was flink aanpoten, want we hadden maar een week of vijf om twintig nummers in te studeren. Dat is tijdens de eigen repetities gedaan. Eén keer is er gezamenlijk geoefend. Maar ik ben niet ontevreden, het klinkt wel lekker. En vrijdagmiddag is nog de generale.”

Zijn de korpsen vergelijkbaar?

,,Er zit wel verschil tussen. Prinses Margriet is een erg jonge club mensen met veel leden tussen de 12 jaar en begin twintig, bij Vollenhoofsch Fanfare ligt de gemiddelde leeftijd wat hoger. De overeenkomst is dat beide korpsen weer in de lift zitten na toch een wat moeilijke periode te hebben doorgemaakt.”

Hoe is Grootzz Concert tot stand gekomen?

,,Het is een idee van theaterdirecteur Han Evers. Beide korpsen hebben al eens eerder in De Meenthe gespeeld tijdens de Rabo-concerten. Daar is het eigenlijk een vervolg van. Han heeft ook de hoofdartiest vastgelegd, Tony Neef. Hij is onder meer bekend van zijn rol in de musical Miss Saigon en speelt momenteel in The Adams Family. In overleg met het management van Neef is het programma samengesteld. Het orkest begeleidt hem in ongeveer de helft van de twintig liedjes. Hij zingt solo, maar ook samen met Lucie de Lange uit Blokzijl.”

Een tipje van de sluier over het programma?