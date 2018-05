Tankbataljon met Havelter militairen voorbeeld voor digitale samenwerking met Duitse landmacht

Vervormin­gen aan ijzeren brug in Witte Paarden: draag­kracht niet gegaran­deerd

15 mei De ijzeren brug in Witte Paarden is afgesloten, omdat bij een inspectie vervormingen aan brugonderdelen zijn geconstateerd. Deze vervormingen hebben gevolgen voor de draagkracht van de brug over de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden.