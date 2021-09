Tegenstanders uitbreiding industrieterrein Genemuiden voelen zich buitenspel gezet

Video Stuiven­bergstraat in Genemuiden is nu een stuk veiliger: ‘Dit is een hele verbete­ring’

13 september De schoolkinderen klappen hun handen stuk. En ook de bewoners van de Stuivenbergstraat in Genemuiden en wethouder Maarten Slingerland zijn blij. Want door alle getroffen maatregelen is het ineens een stuk veiliger geworden in de straat.