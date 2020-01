Tegenwind voor grootste zeilboot ter wereld in Vollenhove: het waait te hard voor transport

Olympisch wielerkam­pi­oen Anna van der Breggen reikt prijzen uit op Sportgala Steenwijk

7 januari Wielrenster Anna van der Breggen is door de organisatie van het Sportgala Steenwijkerland gestrikt voor de prijsuitreikingen. Daarnaast zal ze woensdag 15 januari in De Meenthe in De Meenthe worden geïnterviewd door presentator Jannes Mulder.