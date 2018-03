Terug naar school in Blankenham

Architect Paul Ruiter en Gosse van der Zee, inwoner van het dijkdorp en eigenaar van bouwbedrijf Bouw 2000 BV in Almere, hebben in het voormalige schoolgebouw vijf appartementen op de begane grond bedacht. ,,Alle entreedeuren van de woningen komen uit op een gang, zo dat een beetje beschutte woonvorm ontstaat", licht architect Ruiter toe. Ook komt er een ruimte voor bijvoorbeeld wijkzorg, een kantoor of een mantelzorger.

De school staat al sinds 2011 leeg. Tot grote ergernis van de Blankenhammers, weet Kroese. ,,Het lokt vaak andere activiteiten uit dan de bestemming was." De levensloopbestendige appartementen zijn welkom. ,,Zelfs in onze kern is daar behoefte aan. Wij zouden het fijn vinden als zowel jongeren als ouderen daar gaan wonen."

De vrees van enkeling in de raad of in Blankenham wel behoefte is aan een dergelijk aantal nieuwe woningen pareert Kroese. ,,Blankenham bestaat 600 jaar en dat vieren we op 28 april met een grote reünie. Inmiddels hebben we 230 aanmeldingen van oud-Blankenhammers en hier en daar hoor ik de wens: ik zou wel in Blankenham terug willen komen."