Tevreden buurvrouw, nu hergebruikte stukken damwand gemaal Cellemuiden een heel ander aanzien geven

Geitenboer in Masten­broek vreest dat hij voorgoed vergunning verliest na klachten van zorgboerde­rij

In een juridisch gevecht voor de Raad van State over de vergunning voor zijn melkgeitenbedrijf is het erop of eronder voor de Mastenbroekse geitenhouder Jan van Belzen. Als zijn vergunning eraan gaat is dat het einde van zijn boerderij, zei de voormalige rundvee- en schapenhouder maandag in Den Haag na de rechtszitting.

21 december