Theater over langste staking van ons land in Blokzijl: ‘Iemand gooide zelfs peper in de ogen bij de burgemeester’

Bewoner huis met hennepkwe­ke­rij in Giethoorn was vaak 's nachts weg: ‘De gordijnen zaten altijd dicht’

28 februari Gordijnen die altijd dicht zaten, de bewoner die vaak 's nachts weg was en gekke geluiden. Buren vroegen zich al een tijdje af wat er toch gebeurde in het huis in Giethoorn waar vannacht een hennepkwekerij werd ontdekt.