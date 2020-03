Theaters in Steenwijk en Meppel dicht: ‘Dit is een flinke financiële strop’

Dagblad Trouw had in Tweede Wereldoor­log Meppel als bakermat

17:30 Wie denkt dat dagblad Trouw een Amsterdamse krant is heeft het mis. Het eerste exemplaar werd in januari 1943 gedrukt in Meppel. De drukkersstad was in de oorlog de spil van illegaal drukwerk, zo is te zien tijdens een vandaag in Drukkerijmuseum te openen tentoonstelling 'Meppel, drukkersstad tijdens de Tweede Wereldoorlog’.