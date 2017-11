Thom is traag internet in buitengebied Kop meer dan zat

Netbeheerder Rendo en investeringsfonds CIF gaan over tot het aanleggen van snel glasvezel als de teller op 18 december op 3200 aanmeldingen (vijftig procent) staat. Lukt het niet, dan worden de donkere dagen voor kerst extra zwaar. Want dan gaat het hele feest niet door. Veel bewoners van het buitengebied in de Kop smachten naar snel internet. Thom de Vries (28) uit Kalenberg is een van hen. Als 'rayonhoofd' is hij blij met elke nieuwe aanmelding.

Online

Downloaden gaat goed, uploaden is een ander verhaal. Ben je van plan om een paar foto's te versturen of een filmpje online te zetten? Trek er minstens ettelijke uren voor uit. Kom je daarna terug van de boodschappen en een koffievisite aan familie, dan loop je gerede kans dat de computer nog altijd staat te razen. Om helemaal wild van te worden. Thom de Vries: ,,Uploaden duurt in tegenstelling tot downloaden uren. Het is hier prachtig wonen in de vrije natuur, het heeft heel veel voordelen, maar dat trage internet is toch wel een van de ergernissen. Alles moet door het ouderwetse koperen lijntje en dat is zo ongeveer het stenen tijdperk. Niet meer van nu.''

Buitengebied

Thom de Vries, in het dagelijks leven docent taalles in Kampen, is extra gemotiveerd om de deadline te halen. Hij gaat er als één van de 150 ambassadeurs zelfs de boer voor op. ,,Wil je bijvoorbeeld thuis werken, dan kan je dat in het buitengebied vergeten. Op afstand inloggen op je werk is onmogelijk.''

Als 'rayonhoofd' Kalenberg en het aanpalende Ossenzijl heeft De Vries inmiddels klant nummer vijftig binnengehaald. De familie Mur uit Ossenzijl kreeg van De Vries zelfs met enig ceremonieel een bloemetje aangereikt. Maar er kan nog meer bij. De meest prominente inwoonster van Kalenberg (Stentor-columniste Marjan Berk) staat echter nog niet op de lijst. ,,Ze moet wel heel erg druk zijn, want ze is elke keer niet thuis als ik aanbel'', zegt De Vries. ,,Maar ik blijf het proberen.''

Duurder

'Glasvezel buitenaf' is een campagne die op meer plaatsen in Nederland bewoners mobiliseert. Onder meer in Twente, Achterhoek en Salland is er groen licht. Gisteravond had de laatste in een serie van zeven druk bezochte informatieavonden plaats in Genemuiden. Voor bewoners in het buitengebied is snel internet duurder dan in stedelijke gebieden. Het is óf 15 euro extra vast recht per maand óf eenmalig 1900 euro als bijdrage in de kosten. Dat heeft te maken met de grotere afstanden en soms ingewikkelde aanlegmethodes. In bijvoorbeeld Kalenberg zijn waterwegen en veengebieden extra hindernissen.