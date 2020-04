Thuis rondjes lopen om geld in te zamelen voor je club? In Meppel kan het binnenkort

Corona in de regio: Zo krijg je een stadsbrug (niet) virusproof en 83 mensen overleden in etmaal tijd

19 april Het is zondag 19 april. Terwijl we uitbundig de lente en de bevrijding zouden moeten vieren, blijven we met z'n allen zo veel mogelijk thuis. Misschien - heel misschien - krijgt Nederland komende weken wat meer vrijheid, als we het virus klein(er) weten te krijgen. Ook vandaag houden we je in dit regionale liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Van verdriet tot boodschappen van hoop en geluksmomentjes.