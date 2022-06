Tien iconen uit geschiedenis Zwartsluis blijven bewaard voor nageslacht door filmpjes

Hoe de feestweek saamhorig­heid brengt in Nijeveen: van accountant tot vrachtwa­gen­chauf­feur

Alle lagen van de bevolking hebben een stem in het bestuur. En zo zorgt de Oranjevereniging dat iedereen in Nijeveen aan zijn trekken komt tijdens de Feestweek. Meer dan de helft van de inwoners is lid van de vereniging. Over saamhorigheid en samen broeden.

19 juni