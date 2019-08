Tientallen ooievaars verzamelen zich op ijsbaan Oldemarkt voor trek naar het zuiden

De ooievaars nemen plaats op de lichtmasten van de ijsbaan. Soms met twee, drie tegelijk op een lamp. ,,Onlangs telde ik er 27. Lantaarnpalen te weinig. Het was geweldig’’, zegt de Oldemarktse Willy Veldsink, die het bijzondere tafereel met de fotocamera vastlegde. ,,Dat Oldemarkt een mooie plek is om te wonen weten we natuurlijk al wel en toeristen weten ons prachtige dorp wel te vinden. Maar de ooievaars hebben ook ontdekt.’’ Veldsink ziet de ooievaars al een week of drie iedere avond op de ijsbaan. ,,Een vermaak om te zien. En weer of geen weer, ze zijn er. Al klepperend tot iedereen er is en dan slapen op één poot.’’ Zij en andere inwoners gaan iedere avond wel even bij de ijsbaan kijken naar het vogelspektakel. Een van de mannen suggereert dat de vele ooievaars een gevolg zijn van de muizenplaag in Friesland, net over de provinciegrens.

Verzamelen

Voorzitter Arda van der Lee van STichting Ooievaars Research & Knowhow (STORK, de Engelse naam voor ooievaar) geeft aan dit dit in deze tijd van het jaar een vrij normaal beeld is. ,,Natuurlijk is het prachtig om te zien, maar het is niet uitzonderlijk meer’’, zegt de deskundige. ,,Nadat de jongen zijn uitgevlogen is dit voor ooievaars de periode om zich te verzamelen voor de trek naar het zuiden. Dat doen ze in grote groepen. De jonge ooievaars vertrekken zo rond deze tijd, de oudere vogels gaan een maandje later of blijven hier overwinteren.’’

Van der Lee heeft niet zo direct een verklaring waarom de ooievaars Oldemarkt een aantrekkelijk dorp vinden om bij elkaar te komen. ,,Overdag verzamelen ze voedsel, en nu zelfs wat extra voor de lange reis. Dat doen ze graag in natte weilanden. Als die daar liggen is het wel logisch dat ze dan in de buurt een slaapplek zoeken. En dat is altijd een hoge plek, omdat die veilig is. Inderdaad, een lantaarnpaal of lichtmast is een geschikte plek.’’

Broedparen

Niet de omvang van de groep ooievaars in Oldemarkt is volgens de STORK-voorzitter bijzonder. ,,We hebben al meldingen gekregen van honderd ooievaars op een plek. Maar wel bijzonder is dat dit soort aantallen weer voorkomt in ons land. Er zijn momenteel ongeveer 1100 broedparen. In 1969 waren er nog zeventien door ooievaarsparen bewoonde nesten. De oiievaar dreigde te verdwijnen waarop Vogelbescherming Nederland een herintroductieproject is gestart.’’ Ooievaarsdorp Het Liesveld bij Groot-Ammers werd als eerste geopend met als doel het fokken van ooievaars. Later kwam daar onder meer ook De Lokkerij tussen Meppel en De Wijk bij. Daar zie je ook flinke aantallen dieren in de weilanden, in bomen of op paalnesten. Nadat het succesvolle project van Vogelbescherming was afgesloten is in 2009 STORK opgericht. De stichting houdt zich bezig met onderzoek en fungeert als kennis- en aanspreekpunt.